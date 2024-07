Là où tout se joue.

Pour les Jeux Olympiques, le groupe Accor est plus déterminé que jamais à faire vivre un magnifique séjour à ses pensionnaires. Pour cela, les employés sont prêts à tout, même à l’impensable.

Dans la nouvelle campagne Accor en collaboration avec Paris 2024, on découvre des personnels hôteliers motivés tels des sportifs de haut niveau pour rendre le voyage inoubliable.

La musique de la pub Accor x Paris 2024 est Far From Over de Frank Stallone.

La pub Accor x Paris 2024

