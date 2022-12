Parier, c'est des émotions.

L’application de pari en ligne Parions Sport s’exprime sur l’intensité et la beauté du pari sportif. À travers un spot poétique, le site de la FDJ raconte que parier, c’est des émotions, de l’intensité, de l’analyse, des débats sans fin et bien plus encore.

Un film sur la même lignée que le précédent de 2021, dont le message était : le pari est plus fort quand on le vit ensemble.

La musique de la pub Parions Sport 2022 est à découvrir après la vidéo qui suit.

Pub Parions Sport 2022

Musique de la pub Parions Sport 2022