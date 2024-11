Musique de la pub Pandora 2024

Quel est l’intérêt de rester les pieds sur terre ?

Les bijoux sont toujours des bonnes idées de cadeaux lorsque la période des fêtes pointe le bout de son nez, et Pandora le sait sans aucun doute. Mais pour la marque, hors de question de faire un simple catalogue de ses produits ; non, ceux-ci méritent bien cette campagne, aux mouvements et animations délirants.

La musique de la pub “Let love lift you higher” de Pandora est Higher And Higher, originairement de Jackie Wilson et reprise pour cette campagne par Chloe et Halle Bailey.

La pub “Let love lift you higher” de Pandora 2024

La musique origiale de la pub Pandora 2024