BIG LOVE.

Une beauté Fatal-Foudre, des rétroviseurs jaune Pikachu, en voilà une voiture à « cooper » le souffle. Le nouveau spot publicitaire de MINI décharge du tonnerre !

La musique de la pub Mini électrique 2022 est « (Your Love Keeps Lifting Me) Higher & Higher » de Jackie Wilson.

