Musique de la pub Forever Marrakech 2023 de l’ONMT

Le soleil d’une ville.

Certains lieux vivent à travers ceux qui les habitent, et Marrakech en fait partie. Et ce qui donne à ses habitants l’envie de se lever et de sourire chaque jour est, selon cette campagne pour l’ONMT, le soleil qui se lève en même temps qu’eux : une ode à un événement naturel, que la plupart d’entre nous voient aujourd’hui comme une évidence, tandis que d’autre l’attendent avec impatience.

La musique de la pub Forever Marrakech de l’ONMT est Breath of Roma, de Meryem Aboulouafa

La pub Forever Marrakech 2023 de l’ONMT

