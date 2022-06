Un défilé pour inverser la tendance !

Ces dernières années, la mode et la musique des années 90 reviennent sur le devant de la scène ! Mais ce ne sont pas les seuls puisque pour la 1 ère fois depuis les années 90, le nombre de personnes dans le monde vivant sous le seuil de l’extrême pauvreté est en augmentation.

Alors afin d’allier mode et activisme, l’ONG One a collaboré avec Leboncoin en dévoilant la campagne rythmée #InversonsLaTendance. Des pièces chinées par des créatrices de contenus et les bénévoles ont ainsi été dévoilées lors d’un défilé mêlant mode et slogans contre les inégalités. Elles sont disponibles gratuitement sur le profil leboncoin de ONE .

La musique de la pub One Leboncoin 2022 est « Hold » de MTGT.

Pub One Leboncoin 2022

Musique de la pub One Leboncoin 2022