Impossible n’est pas français.

À l’occasion des JO 2024, le monde entier voit grand… ou, comme le montre cette publicité, il peut voir tout petit aussi. Aussi petit que l’horlogerie minuscule qui tourne au cœur des montres Omega, partenaire officiel des JO de Paris 2024, chronométreur et donc gardien du temps. Et vous, serez-vous à l’heure vendredi 26 juillet pour le lancement de cet évènement ?

La musique de la pub Omega JO de Paris 2024 est un morceau exclusif en partenariat avec le rappeur SDM, qui a écrit et chanté ses paroles originales de la chanson Born to be a Legend.

La pub Omega JO de Paris 2024

La musique de la pub Omega JO de Paris 2024