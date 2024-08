Paris 2024 : 663 millions de visites en ligne en six jours de JO

Un engouement sans précédent.

Cela fait 100 ans que les JO n’ont pas eu lieu en France. Pour autant, ceux-ci ont toujours été un évènement sportif d’une importance capitale pour le monde entier – historiquement, les conflits à travers le globe se calment légèrement à cette occasion. En plus de faire l’apologie du sport et des valeurs de l’olympisme, les Jeux Olympiques permettent à tous les pays du monde de regarder dans la même direction et d’observer les prouesses de leurs ressortissants.

Pour le retour de cet évènement historique dans le pays des droits de l’Homme – le nôtre – l’intérêt des Français semble bien plus élevé qu’à l’accoutumée, selon les chiffres partagés par l’ACPM. Le vendredi 26 juillet dernier, les marques numériques d’actualités et information (info généraliste, radios, télé, sport) ont enregistré plus de 109 millions de visites, suite à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, soit une augmentation de 42 % par rapport aux JO de 2020. Il faut dire que le contexte particulier de ces olympiades – la pandémie – n’a pas aidé.

Par la suite, pendant les trois premiers jours des JO, ces marques ont enregistré plus de 327 millions de visites, soit 48 % de plus qu’en 2020.

Au fil des 6 premiers jours, ces marques ont enregistré 663 millions de visites, soit 43 % de plus que les JO de 2020.

Du côté de France Tv, le seul diffuseur officiel gratuit des Jeux, le groupe a comptabilisé 24,4 millions de spectateurs français à l’occasion de la cérémonie d’ouverture, puis 57,6 millions au fil de la première semaine. Au bout de 10 jours, la plateforme enregistre des records historiques, avec 138 millions de vues.

Rendez-vous à la fin de ces olympiades d’ores et déjà hors normes pour un bilan complet.