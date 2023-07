Musique de la pub Nina Ricci 2023 : parfum Nina avec Kiernan Shipka

Kiernan Shipka parviendra-t-elle à croquer du fruit interdit ?

Dans cette nouvelle campagne de Nina Ricci, la marque de parfum iconique nous raconte l’histoire de Kiernan Shipka. La jeune femme tente par tous les moyens de gravir un escalier de marbre, afin d’atteindre la bouteille de parfum Nina qui représente le fruit interdit. Malgré une escalade périlleuse, la voilà enfin en possession du fruit… mais qui sait ce qu’elle en fera ensuite ?

La musique de la pub Nina Ricci : Will you fall for Nina ? est The Flower Duet, de Lakmé.

La pub Nina Ricci 2023 : parfum Nina

Musique de la pub Nina Ricci 2023 : parfum Nina