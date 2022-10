Musique de la pub Mugler 2022 : parfum Angel

We are all angel.

À l’occasion des 30 ans de son parfum Angel – mais aussi pour rendre hommage à Manfred Thierry Mugler, décédé en janvier dernier – Mugler s’est associé à Publicis Luxe dans sa dernière campagne « We Are All Angel ». Afin de souligner la singularité du parfum en forme d’étoile, le duo agence-annonceur a voulu représenter sept femmes contemporaines aux horizons différents.

Malheureusement, nous n’avons pas mis la main sur la musique de la pub Mugler 2022. En revanche, nous savons qu’elle a été produite par Prodigious France.

