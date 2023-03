H&M sounds better with Mugler.

D’après le résumé de cette publicité H&M x Mugler, le producteur de musique Ashland Mines aurait travaillé avec 4 artistes, Eartheater, Shygirl, Amaarae et Arca, pour créer une reprise du tube de Stardust. Vous serez prévenus.

La musique de la pub H&M X Mugler 2023 est une cover exclusive du légendaire « Music Sounds Better With You » de Stardust.

La pub H&M X Mugler 2023

La musique de la pub H&M X Mugler 2023