Musique de la pub vaccination Covid-19 : Ministère de la Santé et de la Prévention 2022

"Continuons la vaccination".

À l’approche de la saison hivernale, le Ministère de la Santé et de la Prévention a voulu sensibiliser à la vaccination contre le Covid-19 – virus qui poursuit actuellement sa progression sur l’ensemble du territoire métropolitain. Ce spot « The ring » met en lien l’esquive en boxe, et l’esquive du virus.

Ici, un entraîneur de boxe apprend à une femme comme esquiver – l’incitant à répéter ces gestes quotidiennement.

La musique de la pub Ministère de la Santé et de la Prévention 2022 : vaccination Covid-19 est « Jezahel » de Dame Shirley Bassey.

