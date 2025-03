L’icône, 100 % électrique.

Une petite voiture peut certainement faire de grandes choses et MINI le prouve dans sa campagne pour son modèle Cooper 100 %électrique. Après tout, qui ne rêve pas de rouler dans une voiture qui a autant de classe, et encore plus quand celle-ci peut rouler silencieusement sans un accroc.

La musique de la pub Mini Cooper électrique 2025 est Pump Up The Jam de Technotronic.

La pub Mini Cooper electric 2025

La musique de la pub Mini Cooper électrique 2025