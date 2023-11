Le plaisir d’offrir, même au plus jeune âge.

Parfois, les enfants ont des jouets ou des objets qu’ils apprécient particulièrement et chérissent plus que tout. Même s’il s’agit des objets les plus étranges, comme un père Noël en chocolat Milka, qui normalement ne survivrait pas la première heure aux mains d’un enfant gourmand. Alors, pour que ces enfants partagent ces objets, cela demande une grande dose d’amour et de générosité de leur part ; qualité dont fait preuve ce petit garçon en réconfortant sa petite sœur avec ce père Noël qu’il chérit jusqu’à le protéger au risque de sa vie en pleine bataille de boules de neige.

La musique de la pub Milka Noël 2023 est Just the Two of Us, de Bill Withers, interprété par une voix mystérieuse.

