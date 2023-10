Crispy chicken ou crispy son ?

Dans un avenir pas si lointain, les hologrammes nous envahissent et deviennent notre nouvelle réalité. Conséquence des évolutions qui transforment notre monde : Paris, ville que nous connaissons pour ses bâtiments Haussmanniens et son charme distinct, change du tout au tout, et avec la ville changent ses habitants. Résultat des courses, seul l’emblématique poulet KFC du Colonel Sanders reste authentique.

La musique de la pub KFC – Forever Crispy 2023 est une composition originale par CLNL SNDRS.

La pub KFC – Forever Crispy 2023