Sans oublier Chip le loup des Cookie Crisp.

Et dire que la marque de céréales Kellogg’s a déjà plus de 100 ans… Tony des Frosties, Coco des Cocopops, Quicky de Nesquik, Rik et Rok, Loopy de Miel Pops ou même le professeur Weetos, le roster de personnages créé par l’entreprise est tout bonnement iconique.

La musique de la pub Kellogg’s 2023 est « Something’s Got a Hold On Me » de Etta James.

