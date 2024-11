Un moelleux exceptionnel.

Imaginez : de la génoise, du chocolat, du moelleux… un combo gagnant à tous les coups, non ? En tout cas, Harrys semble le penser, et il faut avouer que nous sommes plutôt d’accord… à condition que vous aimiez le chocolat. Et si c’est le cas, il ne tient plus qu’à vous de profiter de ce chocalin.

La musique de la pub Harrys – nouveau chocalin 2024 est At Last, de Etta James.

La pub Harrys – nouveau chocalin 2024

