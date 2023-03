Pour mettre le feu aux projecteurs.

Moteur… ça tourne ! Le mode Action de l’iPhone 14 vous permet de capturer des vidéos stables et ce, même si vous vous appelez Edward aux mains d’argent. Alors filmez comme un pro, Spielberg sera fier de vous.

La musique de la pub iPhone 14 : mode Action est « Get Out My Way » de Tedashii.

La pub iPhone 14 : mode Action

