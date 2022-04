Maintenant en vert.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro font peau neuve et se mettent au vert. Entre effets spéciaux et design dignes de jeux vidéos, Apple a alterné entre prises de vues épurées et pixels pour annoncer la sortie de ses iPhone 13 & iPhone 13 Pro en couleur verte.

La musique de la pub iPhone 13 & iPhone 13 Pro 2022 est à découvrir après la vidéo qui suit.

Pub iPhone 13 & iPhone 13 Pro 2022

Musique de la pub iPhone 13 & iPhone 13 Pro 2022

