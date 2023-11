Nous, on aime vraiment ça.

Qui n’a jamais pris une série de photos avec ses amis, pour se rendre compte que chacun en préfère une différente ? Sophie est plus jolie sur la première, Marion sur la deuxième, et vous sur la dernière. Quant à Jack ? Lui, il les aime toutes. Google à finalement trouvé la solution : avec le dernier Google Pixel 8, vous pourrez transposer les éléments de photos que vous aimez sur une autre qui serait mieux prise, et ainsi créer le selfie parfait.

La musique de la pub Google Pixel 8 : Best Take est How You Like That, de Blackpink.

La pub Google Pixel 8 : Best Take

