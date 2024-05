Musique de la pub DS Automobiles 2024 : Saint-Exupéry

Deux héritages français en une seule pub.

Le saviez-vous ? Le livre le plus traduit et le plus lu au monde est le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Chose peu étonnante, quand on voit à quel point de livre est souvent repris comme inspiration. Et voilà qu’une fois encore, son esprit rêveur et aventurier est repris, cette fois dans une publicité pour DS Automobiles… qui sort une gamme au nom de l’auteur. Bon, on doute que ces voitures puissent voler comme les bolides de l’aviateur, mais à vrai dire, nous n’avons pas testé !

La musique de la pub collection Saint-Exupéry de DS Automobiles est Clair de Lune, de Claude Debussy, remixé par Flavio Ibba.

La pub DS Automobiles 2024 : Saint-Exupéry

