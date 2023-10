Un paradis nommé DS.

La dernière voiture de DS Automobiles vous promet de grandes choses : celle-ci est capable de rouler sur les nuages et de naviguer les courants d’air qui parcourent le ciel de Paris. Qui n’a jamais rêvé d’admirer les premières lueurs de la ville vu d’en haut ? Malheureusement, ce n’est pas encore tout à fait possible : malgré un spot vidéo plein de rebondissements (d’un nuage à l’autre), cette voiture ne vole pas. En revnache, elle roule.

La musique de la pub DS 4 2023 est une reprise de la chanson de jazz Cheek to Cheek composée par Irving Berling et notamment interprétée par Fred Astaire et Ginger Rogers, et ensuite par Louis Armstrong et Ella Fitzgerald. Il s’agit là d’une version ré-arrangée par Flavio Ibba et Paolo Fedreghini pour Red Rose Productions.

La pub DS 4 2023