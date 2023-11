Abandonnez les contraintes pour aller plus loin.

Si vous envisagez de voyager, et voudriez le faire avec style, l’option des valises Delsey est toujours ouverte. Oui, nous ne sommes jamais à l’abri de vivre cette romance rêvée avec le plus bel homme de l’aéroport, alors autant voyager au top ; et votre apparence n’est pas la seule à compter. Vos bagages ont intérêt à l’épater pour attiser son intérêt ! Et il en va de même pour cette jolie fille, là-bas, au fond…

La musique de la pub Delsey 2023 : Voyagez en toute liberté est Do it, de Antoine Eynius interprété par Antoine Cerbère. Malheureusement, celle-ci n’est pas encore disponible pour le grand public. Si vous aimez cette musique, il vous faudra pour le moment regarder la pub en boucle.

La pub Delsey 2023