Un americano perfetto.

Après Boursorama, Brad Pitt promène sa dégaine cool et sa décontraction sexy, sans presque piper mots, dans la nouvelle campagne de l’italien De’Longhi, réalisée par l’oscarisé Damien Chazelle (excusez du peu).

On suit le nouvel ambassadeur de la marque de machines à café de luxe, par une journée ensoleillée, alors qu’il enfourche sa bécane vintage et brûle l’asphalte californien (semble-t-il) pour aller chercher quelques gains de café. Sa recharge délivrée par le torréfacteur dans un sac de papier kraft à son nom (prends ça George et tes capsules non écolos), il refait le plein avant de retourner dans sa villa sur les hauteurs pour savourer un Espresso. Seul. Perfetto momento… que l’on partagerait bien avec lui.

La musique de la pub De’Longhi 2021 avec Brad Pitt est à découvrir après le film publicitaire qui suit.

Pub De’Longhi 2021 avec Brad Pitt

Musique de la pub De’Longhi 2021 avec Brad Pitt

