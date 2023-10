Musique de la pub café De’Longhi Perfetto x Brad Pitt 2023

L’homme de rêve ou le café de rêve ?

Difficile de répondre à cette question sans avoir goûté à l’un ou à l’autre, mais les deux ont de quoi faire rêver sans le moindre doute. Surtout après ce spot, qui nous tire de la monotonie de ce début d’hiver et nous fait rêver de vacances à Florence, où tous nos problèmes sont derrière nous et seul le soleil nous attend en sortant de notre lit le matin. Le soleil… et un bon café De’Longhi, pour ceux qui auront passé le pas, comme Brad Pitt.

La musique de la pub De’Longhi x Brad Pitt Perfetto 2023 est Perfetto, composée pour cette campagne par Justin Hurwitz.

La pub De’Longhi x Brad Pitt Perfetto 2023