Nous connaissons tous Deliveroo, mais connaissons-nous assez son service d’abonnement ? En effet, à l’image d’Uber Eats, il est possible de bénéficier d’avantages en souscrivant à un abonnement, mais celui-ci a jusqu’ici été assez peu mis en avant par la plateforme. Il était donc temps pour celle-ci de se rattraper, et voici sa première campagne publicitaire mettant en avant ce service.

La musique de la pub Deliveroo Plus 2024 « Ah là on est bien » est This is how we do it, de Montell Jordan.

