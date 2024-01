Musique de la pub Dacia Sandero – 2024

Un compagnon de vie... voire de rêve.

Nos voitures finissent souvent, sans même que nous nous en rendions compte, par faire partie de certains de nos meilleurs moments de vie, des plus anodins aux plus inoubliables. On peut dater nos souvenirs aux voitures que nous possédions à ce moment-là. Pas étonnant alors que cette nouvelle pub Dacia montre la Sandero dans autant de tranches de vie et de styles qu’elle a de propriétaires. Ce n’est pas la voiture qui vous définit, c’est vous qui la définissez.