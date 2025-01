Des airs de Dune pour la première fois de Dacia au Rallye Dakar.

Depuis la sortie de Dune, nous voyons tous le désert comme un endroit qui n’est pas juste inhospitalier, mais aussi un décor de science-fiction par excellence. Et visiblement, Dacia est d’accord avec cette idée, comme le révèle ce spot annonçant la présence de la marque au prochain Dakar, soit le plus célèbre des rallyes dans le désert. La publicité utilise la bande son de Oblivion, un grand film de science-fiction dans lequel on retrouve Tom Cruise.

La musique de la pub Dacia Dakar est Oblivion par M83 feat Susanne Sundfør.

La pub Dacia Dakar 2025

La musique de la pub Dacia Dakar 2025