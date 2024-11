Musique de la pub Cupra Terramar 2024

D’une histoire à une légende.

Les légendes naissent souvent des choses les plus inattendues. C’est le cas de celle qu’aborde dans cette campagne Cupra, pour son modèle de SUV hybride Terramar. Imposant, mais élégant, celui-ci fend les eaux dans cette campagne aux airs de film d’action, voire d’aventure, de quoi donner envie à tous les parents en soif d’aventure d’y embarquer leurs enfants.

La musique de la pub There is no second – Cupra Terramar 2024 semble être une composition originale. Si, cependant, vous la reconnaissez, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

La pub Cupra Terramar 2024