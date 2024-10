La voiture des rebelles.

Si vous faites partie de ceux qui osent et qui changent le monde à leur passage, cette campagne – et cette voiture, le grand SUV 100 % électrique Cupra Tascavan – vont vous parler. Et si vous aimez simplement les belles voitures… eh bien, peut-être vous parlera-t-elle aussi. Quoi qu’il en soit, cette musique et cette réalisation devraient le faire si vous êtes un amateur de pub.

La musique de la pub Cupra Tavascan 2024 est une reprise de Everybody wants to rule the world de Tears For Fears.

La pub Cupra Tavascan « One of them, one of us » 2024

