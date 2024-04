Musique de la pub Christian Dior la collection privée 2024 – Ambre Nuit, Lucky, Sakura, Oud Ispahan, Gris Dior, New Look…

À chacun sa saveur.

Rares sont les pubs qui peuvent se vanter d’avoir une musique aussi puissante – pourtant, c’est le cas de cette série de pubs pour la nouvelle collection de parfums Christian Dior. Celle-ci se constituera à priori de 9 parfums, aux odeurs et identités très différentes, pour toujours plus s’affirmer sous tous ses visages. Trois d’entre eux restent à découvrir. De quoi vous surprendre vous-même lorsque vous choisirez votre prochain parfum.

La musique des pubs la collection Christian Dior 2024 – Ambre Nuit, Lucky, Sakura, Oud Ispahan, Gris Dior, New Look… est The Call, de Nicholas Britell, tiré de la bande-son du film “Don’t look up”.

