Vu les températures estivales, on va plutôt fuir la couette nous.

C’est l’été et il fait chaud, parfois tellement qu’on se retourne à tout bout de champs dans notre lit, incapables de trouver le sommeil. Mais parfois, c’est un autre type de chaleur qui nous maintient éveillé… Un état d’esprit que semble partager en encourager BUT, si on lit entre les lignes de la dernière campagne de la marque (et qu’on écoute les lyrics, surtout). Bref, si vous rêvez d’une nouvelle literie, réveillez-vous et passez chez BUT.

La musique de la pub BUT 2023 : mon lit est La vie douce, de Pépite.

La pub BUT 2023 : literie

La musique de la pub BUT 2023 : literie