Faites le grand plongeon.

Il n’y a pas à dire, il y a peu de choses plus agréables que de s’enfoncer dans son lit après encore une journée de travail difficile. C’est cette sensation sublime qui est mise en avant dans cette campagne literie de But, et qui a de quoi faire rêver. Après tout, quand il s’agit de se reposer, nous devenons tous des athlètes olympiques. Quand on veut, on peut.

La musique de la Mon lit de BUT est Écho, de Lili Poe

La pub BUT 2024 : Mon lit BUT

