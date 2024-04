Vite, appelez Doc de retour vers le futur !

Voilà 16 ans que BoursoBank est la banque la moins chère, et au vu de cette publicité, celle-ci compte continuer sur cette lancée. Mais elle vous donne également un petit conseil : à la manière du film “Retour vers le futur”, vous avez intérêt à avoir une discussion très sérieuse avec votre vous du passé quand viendra la question du choix de sa (votre) banque. Bon, de notre côté, on pense qu’il y a peut-être des choses plus importantes que vous pourriez vous dire… mais en même temps, faire quelques économies sur sa banque, ça ne fait jamais mal. Même s’il faudra s’en servir pour créer cette machine spatio-temporelle plus tard.

La musique de la pub BoursoBank 2024 est The Rockafeller Skank, de Fatboy Slim.

La pub BoursoBank 2024

La musique de la pub BoursoBank 2024