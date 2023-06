Musique de la pub Bleu de Chanel 2023 avec Timothée Chalamet

Chanel aussi aime l’acteur star de Call Me By Your Name et Dune.

Depuis la mort de Gaspard Ulliel en 2022, qui avait été le visage du parfum Bleu de Chanel pendant 12 ans, le parfum iconique a passé plus d’un an en deuil, et est maintenant prêt à passer à autre chose. Son nouvel ambassadeur est Timothée Chalamet, un acteur qui a décidément sû faire parler de lui au fil des années passées. Dans cette campagne définitivement très bleue, Chanel semble crier son amour pour le jeune homme, qu’il est difficile de ne pas partager.

La musique de la pub Bleu de Chanel 2023 : Timothée Chalamet, nouvel ambassadeur est Nights In White Satin, de The Moody Blues.

La pub Bleu de Chanel 2023 : Timothée Chalamet, nouvel ambassadeur – version 30 secondes

La pub Bleu de Chanel : Timothée Chalamet, nouvel ambassadeur – version 15 secondes

