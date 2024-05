Chanel : Timothée Chalamet et Scorsese brillent pour Bleu de Chanel

Mélangez plusieurs génies, et qu’obtenez-vous ?

Quand une marque aussi iconique que Chanel s’allie avec un des acteurs les plus populaires de la décennie ET un des réalisateurs les plus influents d’Hollywood, forcément, cela fait du bruit. Oui, vous avez bienlu : ce sont Timothée Chalamet, nouveau visage de la marque depuis quelques mois, et Martin Scorsese (déjà réalisateur pour Chanel par le passé) qui se sont alliés dans la dernière campagne de la marque pour son parfum Bleu de Chanel.

Dans cette campagne, Timothée fait ce que les célébrités font rarement : il joue son propre rôle. Oui, il est bien cet acteur tourmenté entre l’envie de rester lui-même et l’attrait de la célébrité. Après tout, l’acteur de 28 ans reste une superstar relativement jeune, n’ayant réellement “percé” dans son rôle d’acteur qu’en 2018 malgré une enfance passée dans le monde du cinéma.

Difficile de ne pas être ému par la beauté de cette publicité, qui mélange virtuosité de Martin Scorsese et esprit artistique de Timothée Chalamet. Sans oublier ce travail sonore, qui permet de donner à cette vidéo la singularité qui lui aurait manqué autrement.