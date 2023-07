Musique de la pub La Banque Postale 2023

Consommer moins, c’est consommer mieux. Et ça coûte moins cher.

Après la folie du consumérisme et la tendance de la fast fashion, nous arrivons à l’ère de la consommation raisonnée et engagée, rendant l’expression “voter avec son portefeuille” plus vraie de jour en jour. La Banque Postale se saisit de la tendance dans cette campagne, et affirme son engagement envers ces valeurs à travers son application mobile.

Quant à la musique, on la cherche encore… Mais n’hésitez pas à nous contacter si vous la reconnaissez.

La pub la Banque Postale : Et si votre appli vous aidait à mieux consommer ?