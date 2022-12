Bang Bang !

L’homme le plus convoité porte sur lui la fragrance la plus recherchée : l’eau de parfum Boisé Épicé « The Most Wanted » signé Azzaro. Un parfum intense pour une séduction des plus brutales.

La musique de la pub Azzaro 2022 : parfum The Most Wanted est « Bang Bang (My Baby Shot Me Down) » de The Everlasters.

La pub Azzaro 2022 : parfum The Most Wanted

La musique de la pub Azzaro 2022 : parfum The Most Wanted