L’homme dont tout le monde rêve ?

Cette nouvelle publicité pour Azzaro met en scène Jon Kortajarena, mannequin espagnol trentenaire parmi les mieux rémunérés au monde. En autres termes, l’un des plus beaux hommes de la planète… et certainement l’un des plus désirés. Pas de surprise alors quand celui-ci prête son visage au parfum The Most Wanted d’Azzaro.

La musique de la pub Azzaro – The Most Wanted avec Jon Kortajarena est BANG BANG (my baby shot me down), de The Everlasters feat. Emcee Agora.

La pub Azzaro – The Most Wanted avec Jon Kortajarena

La musique de la pub Azzaro – The Most Wanted avec Jon Kortajarena