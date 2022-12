Une pub peu barbante qui fait le Jobs.

Et si Saint Nicolas cessait d’être traditionaliste ? Exit les reines gloutons, le vieux traineau en bois, la barbe de moujik et le manteau délavé. il n’y a plus de « papa » qui tienne non plus. En 2022, place à Mr Santa Claus à bord d’un modèle Audi futuriste sans pilote dans la dernière campagne de la marque aux quatre anneaux. C’est Noël, on a bien le droit de rêver.

La musique de la pub Audi Noël 2022 est « Russian Roulette » de Daniel Pemberton pour la B.O du film « Steve Jobs ».

La pub Audi Noël 2022

La musique de la pub Audi Noël 2022