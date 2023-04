Bizarrement, quand tout vas ensemble ça rend bien

A l’origine, Audi est une marque allemande connue pour ses berlines de luxe et ses véhicules tous terrains au design exceptionnel. Dans cette campagne, la marque reste à la hauteur de sa réputation. Conçue par Romance, qui une fois encore ne nous déçoit pas non plus – mais quand est-ce jamais le cas ? – ce spot nous montre le processus d’assemblage et de polissage d’une voiture Audi, en gros plans et surtout, en musique. De quoi faire baver les fans d’automobile… et de musique classique.

La musique de la pub Audi Occasion 2023 est La 9ème Symphonie, de Beethoven.

