Musique de la pub Alain Afflelou 2024 : Magic Clips

La vue et l’ouïe, but make it cool.

Bien voir et entendre, ce ne sont pas des dons offerts à tous. Il n’y a que quand nous les perdons que nous nous rendons vraiment compte de leur valeur, et c’est là que les opticiens et acousticiens comme Afflelou entrent en jeu. C’est une affaire de tout âge de prendre soin de ses sens, et cela n’implique pas forcément de mettre de côté le style !

La musique de la pub Alain Afflelou Magic Clips est une composition originale appelée Afflelou 2024, composée par Xavier Prêtre et éditée par Sixtine Création.

Les pubs Alain Afflelou 2024 : Magic Clips