Musique de la pub Airbnb 2023 : catégorie bord de mer

Les pieds dans l’eau, l’esprit ailleurs.

Pas de doutes, des vacances dans un lagon d’eau cristalline font rêver. Surtout après le ciel gris de la capitale et le bruit incessant des rues et des métros… Un peu de calme, avec du bleu au-dessus et autour de soi, ça repose. Avec sa catégorie de lieux de vacances nommée Bord de mer, Airbnb vous offre un havre de paix… Ou pas. Après tout, même dans le lieu le plus calme du monde, vos vacances seront ce que vous en ferez. Que vous décidiez de partir à l’aventure, quitte à importuner les tortues de mer ou de lézarder au soleil (sans oublier la crème solaire, s’il vous plaît), cela dépend de vous.

La musique de la pub Airbnb 2023 : Bord de mer est Zoom, de Jessi.

La pub Airbnb 2023 : catégorie bord de mer

