Le temps qui passe, la vieillesse, est une peur ancrée en chacun de nous. Mais vieillir, ça signifie aussi avoir la grande chance de continuer à vivre et à passer du temps avec ses proches. C’est le message de la campagne “Vieillir ça peut faire peur…” pour les 40 ans de l’association française de lutte contre le VIH et les hépatites virales, AIDES. Une belle lueur d’espoir pour les personnes séropositives.

Pour l’illustrer, on retrouve un bel hommage à l’amour et la tendresse, version anglaise de l’Hymne à l’Amour, d’Edith Piaf.

La musique de la pub AIDES 40 ans … est If you love me, de Brenda Lee.

La musique de la pub AIDES – If you love me