Au commencement, ils ne furent qu’un.

Chaque mouvement de groupe commence à l’origine par une seule personne, et c’est le cas également pour la marque Adidas. Plus précisément, c’est ici le cas pour l’amour de ses fans envers Gazelle, une paire de chaussures emblématique de la marque, qui, si on en croit le spot, a assisté à de divers évènements dans des endroits variés, du skatepark au podium de compétition.

La musique de la pub Adidas Originals : Gazelle 2023 est Running One, tirée du film Cours, Lola, Cours.

La musique de la pub Adidas Originals : Gazelle 2023