Jessica Alba et Zac Efron dans un blockbuster d’espionnage pour promouvoir Dubai [MàJ]

Après le teaser, le film ?

Une bande-annonce… musclée, pour l’Office du Tourisme de Dubai. Ce dernier vous convie à un majestueux voyage dans la première ville des Émirats arabes unis. Réalisé par Craig Gillespie (Moi, Tonya et Cruella), la campagne comprend plusieurs films promotionnels mettant chacun en avant les multiples facettes de ce joyau du Moyen-Orient. Une ville qui a poussé au milieu du désert, et semble aujourd’hui pouvoir offrir l’impossible. Un grand terrain de jeu à découvrir, si la folie des grandeurs – et du factice – vous font de l’oeil.

Cette “simple” annonce promotionnelle prend ici l’allure d’un blockbuster, avec Jessica Alba et Zac Efron en tête d’affiche sur fond de romance et d’espionnage. Les deux acteurs sont ainsi lancés dans une course poursuite à travers le luxueux Atlantis The Palm hôtel, le désert, pour finir à 828 mètres, perchés au sommet de la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde : le court-métrage (oui on ose l’appellation) donne le vertige.

« Mais qui en a après eux ? Réussiront-ils à y échapper ? Vous le découvrirez très vite, seulement à Dubai ». Premier ou second degré, l’Office du Tourisme a eu l’audace de sortir des sentiers battus dans une débauche de moyens. Des vedettes de choix, des cascades dignes d’un film de James Cameron (on s’autorise l’extrapolation), et un résultat… surprenant.

La campagne sera déployée sous forme d’affiches de films classiques, d’activation sur les réseaux sociaux et de publicité digitale. Et pour ceux qui en veulent encore plus, les 5 films restants sortiront au cours des quatre prochains mois.

La campagne Dubai Present comprend également une page dédiée, source d’inspiration pour les visiteurs potentiels désireux de personnaliser eux-même leur voyage vers Dubai. Alors, une envie subite de prendre l’avion ?

Mise à jour du 12 août 2021 : Le petit deuxième de cette saga toute hollywoodienne, réalisé, comme son grand frère, par Graig Gillespie, nous dévoile cette fois-ci un Dubai à hauteur d’Homme. Dans une réalisation mimant l’esthétisme d’un film de Wes Anderson – plans doubles, tenues, et valises patine pastel, Jessica Alba et Zac Efron serpentent dans les quartiers historiques d’Al Fahidi, les boutiques excentriques et les cafés de Creekside à Al Seef, jusqu’au vaste désert en Truck 4×4… pour enfin retrouver leur valise respective, ou plutôt pour signifier que Dubai est – après Paris – la ville où il fait bon de tomber amoureux.

Mise à jour du 9 septembre : et voici le 3e volet de la saga dubaïote avec Zac Efron et Jessica Alba réalisée par Craig Gillespie. Voire majoritairement avec l’acteur sur cet opus, puisque la fondatrice de la marque de cosmétique Honest Beauty n’y fait qu’une brève apparition. C’est surtout l’occasion pour Efron de faire face à lui même – A Brand New You, du nom du film publicitaire – tout en découvrant ce que la ville a de plus beau à offrir : des sensations fortes, certes, mais aussi de quoi vous faire chavirer le coeur.

Le making of