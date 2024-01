Shocking ! Les billets de train sont plus chers aux bornes libre-service qu’en ligne

L’incroyable découverte de Trainline.

Ah, les transports en commun. L’une des nombreuses choses que nous adorons détester. Oui, les transports, c’est de l’attente, du retard, et de l’inconfort pour nous autres usagers. Encore plus quand il s’agit de prendre un ticket dans une borne libre-service : avec ces guichets fermés dès qu’on en a besoin, encore heureux qu’il y a ces machines… mais comment se fait-il qu’elles soient aussi chères ? Après une queue de 15 personnes pour y accéder, hors de question de payer ce prix. Oui, selon Trainline, qui s’appuie sur une étude de Which? au Royaume-Uni, un billet de train acheté en ligne coûte parfois deux fois moins cher qu’un billet acheté en distributeur.

Trainline, en tant que site et application de réservation de billets de trains, a sauté sur l’occasion. Avec l’agence Mother, le duo a créé une campagne d’affichage à retrouver dans les métros britanniques. Celle-ci vise à avertir le public : un terrible malfaiteur est en liberté dans les stations britanniques, et il en a après votre argent en se camouflant en tant que machine à ticket… son nom de super vilain est “Sticky Buttons”.

Pour éviter qu’il puisse vider votre porte-monnaie grâce à ses ruses, une seule solution : achetez vos tickets de transports en ligne. Une solution qui vous permettra d’économiser 52 % en moyenne du prix d’un billet en borne physique, en plus d’échapper à ce sinistre personnage. Gageons qu’un tel écart n’existe pas en France.