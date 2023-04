À cause de l’argent, le couple Kit Harington – Rose Leslie se déchire

Ça commence par une dépense honteuse, ça finit en relation cachée.

Ah, sortir avec une célébrité… Cela en fait rêver plus d’un, tout en sonnant comme un casse-tête infini. En effet, si la célébrité en question est appréciée, alors elle aura un grand nombre de fans qui ne seront pas toujours très bienveillants envers celui profitant d’une relation avec leur idole. Et cette célébrité devra, elle, faire son possible pour satisfaire son audience et sembler désirable… C’est le problème que rencontre ce couple, incarné par Kit Harington et Rose Leslie, deux des stars de la série Game of Thrones.

Cette campagne, dont l’idée nous vient de l’agence Mother pour l’organisation Make My Money Matter promet déjà de faire parler d’elle. Dans celle-ci, le fameux duo Harington/Leslie, couple dans la vraie vie et à l’écran pour Game of Thrones, et maintenant de retour dans cette courte vidéo, est représenté en pleine thérapie de couple.

// Spoiler //

Les mariés incarnent la relation toxique entre les grandes banques britanniques et l’industrie des énergies fossiles. À l’instar de cette relation dans laquelle le mari célèbre cache sa conjointe à son public, les grandes banques prennent des engagements en faveur des énergies durables tout en cachant leurs financements dans l’industrie des énergies fossiles, selon la vidéo.

C’est aussi pour cela que cette vidéo est aussi réussie. Avant même de la voir, la raison pour laquelle le public va la regarder est due à la présence de Kit Harington et Rose Leslie, qu’on avait plus vus ensemble sur les écrans depuis leur fin tragique dans Game of Thrones. Ensuite, le spectateur s’interroge en avançant dans la vidéo, se demandant si tout va bien dans la relation entre les deux acteurs dans la vraie vie. C’est quand la fin arrive que la vidéo prend tout son sens.

Cette fin pousse les spectateurs à agir contre ce double discours. Pour ce faire, ils citent cinq banques majeures au Royaume-Uni, qu’ils accusent d’avoir financé l’industrie fossile à une hauteur de 37 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois. En effet, l’argent que nous mettons en sécurité dans une banque est généralement utilisé pour que celle-ci réalise des investissements. Mais dans ce cas, des banques s’engageant directement pour le développement et les énergies durables peuvent-elles réellement utiliser cet apport pour financer les industries fossiles, ralentissant ainsi la fin de notre dépendance envers elles ?

C’est pour que ces financements s’arrêtent que Make My Money Matter demande aux Britanniques de s’engager contre ces pratiques, en se rendant sur leur site Internet et y en envoyant leur mail pré-écrit à la banque qui les concerne, leur demandant de cesser leurs relations avec l’industrie des énergies fossiles.