De Niro et Al Pacino réunis dans une campagne pour Moncler

Par Myléna T. le 15/10/2025

Temps de lecture : 1 min

L’amitié fait campagne.

Moncler dévoile sa nouvelle campagne mondiale « Warmer Together », présentée le 15 octobre. Pour la première fois à l’écran, Robert De Niro et Al Pacino se retrouvent sous l’objectif du photographe Platon, dans un hommage à la complicité et à la chaleur humaine. Tournée à New York, la campagne est diffusée en print, outdoor et digital et s’inscrit dans la continuité des prises de parole émotionnelles qui définissent la maison italienne.

« Warmer Together » met en avant la relation de longue date entre les deux acteurs, transformant leur amitié en fil conducteur de la campagne. La prise de parole dépasse ainsi le cadre de la mode pour évoquer des valeurs universelles, comme le lien, la proximité et le partage, que Moncler associe à son image depuis plusieurs saisons.

Les portraits et courts films en noir et blanc mettent en avant la complicité naturelle des deux amis. La ville de New York sert de cadre à la campagne, apportant une dimension familière et intemporelle au récit. L’attention est portée sur la relation entre les deux comédiens, plus que sur les produits eux-mêmes. À travers « Warmer Together », Moncler adopte donc un discours centré sur la connexion humaine et l’émotion. Entre amis, mais bien au chaud tout de même.

Crédits

  • Annonceur : Moncler
  • Célébrités : Robert De Niro/Al Pacino
  • Pays : Global
  • Diffusion : Octobre 2025

