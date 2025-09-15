Cette plateforme de streaming promet la gratuité à vie

Un vœu d’éternité face à la “streamflation”.

Tubi, la plateforme de streaming financée par la publicité et propriété de Fox Corporation, affirme son credo : rester gratuite pour toujours. Sa nouvelle campagne, sobrement intitulée “Free Forever”, met en scène des personnages condamnés à rejouer éternellement leur rôle.

Un gobelin englué à vie dans son marais, une adolescente contrainte à choisir pour l’éternité entre “Brad ou Chad”, ou encore un mafieux figé dans son polar : autant de figures prisonnières de leurs genres qui illustrent l’idée d’infini. La promesse de Tubi est simple : là où ces héros n’échappent pas à leur destin, les spectateurs, eux, n’auront jamais à payer.

Derrière la création, on retrouve Mischief @ No Fixed Address, l’agence partenaire de Tubi. Le ton parodique et humoristique sert une déclaration nette : aucun frais caché, aucune bascule vers un modèle payant. Nicole Parlapiano, chief marketing officer de Tubi, l’assume : certains consommateurs s’interrogent “quand nous allons commencer à facturer”. Sa réponse tient en deux mots : “Free Forever”.

Dans un contexte marqué par la hausse continue des abonnements de streaming, que le communiqué désigne comme “streamflation”, Tubi choisit la contre-programmation. Plutôt que d’annoncer une nouvelle grille tarifaire, la plateforme ancre sa différence dans la durée.

Reste à voir si ce vœu d’éternité convaincra durablement les spectateurs. Après tout, dans le monde du streaming, une promesse “pour toujours” ressemble déjà à un pari.